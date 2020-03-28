تراند اليوم : هنيدي ساخرا: حاسس بالذنب إني ماقعدتش في الصين وفتحت مطعم فول

سخر الفنان الكوميدي محمد هنيدي على طريقته من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وأنه ضاعت منه الفرصة لإنقاذ الناس من كورونا، لو فتح " مطعم فول" بالصين.

وأضاف هنيدي على حسابه في تويتر قائلا : " حاسس بالذنب إني ماقعدتش هناك وفتحت مطعم فول .. كان زمانا ارتاحنا من الحوار ده كله".

وكان هنيدي قد مازح النجم الكوميدى متابعيه قبل أيام، حيث نشر صورة من فيلمه الشهير "فول الصين العظيم"، وكتب على الصورة: "الصين حلوة"، ليعلق هنيدى على الصورة ساخرا:" الله يرحمك يا جدي.. كنت حرامي وكمان كداب".

يذكر أن هنيدي كان قد شارك متابعيه بفيديو توعوي يشرح مراحل انتشار فيروس كورونا، والكوارث التي شهدتها الصين في حصد عدد من الأرواح والأموال بسبب تجاهل الفيروس في بدايته، إلى أن تعاملت معه بجدية وعزلت المدن المصابة وأصبحت أكثر الدول أمانا في العالم من الفيروس العالمي.