تراند اليوم : شاهد.. مي سليم وشقيقاتها يشعلن السوشيال ميديا بملابس صعيدية

حاولت الفنانة الأردنية مي سليم دعم حملة “خليك في البيت” ولكن بطريقة مختلفة وليست تقليدية كما فعل باقي الفنانين، وذلك لسهولة استجابة المواطنين أكثر، وأيضًا لتدخل نوع من البهجة على قلوبهم.

فظهرت مي سليم وشقيقاتها ميس حمدان ودانا حداد في مقطع فيديو مرتدين الملابس الصعيدية ويغنون على الأغاني الصعيدية “سلم علي ولدي يا ولدي” وحرفوا في كلمات الأغنية لتتماشي مع الظروف الحالية التي نمر بها خاصة فيروس الكورونا، ونشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.



وكتبت مي على الفيديو: “‏خليكم في الدار خاف علي ابن بلدك يا ولدي، خليك بالبيت”.