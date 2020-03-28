ياسمين علي : اعتذرت عن عمل فني جديد بسبب حظر التجول

قالت الفنانة ياسمين علي، إنها شخصية تحب الانضباط والالتزام بالقواعد السليمة، موضحة أنها كانت تتكتم على عمل فني جديد كانت ستشارك فيه، ولكنها أعتذرت عنه بسبب الحظر الذى طبقته الحكومة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، والمعرفو بأسمه العلمي كوفيد 19.

وأضافت الفنانة الشابة، خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلة: اعتذرت عن عمل فني جديد بسبب حظر التجول، وأشارت أنها تحب الإنضباط منذ صغرها.

وأعطت ياسمين علي رأيها في بعض أغاني والتى تتضمن كلمات غير مناسبة، قائلة: إن المسئولية هنا تقع على

الأسرة وليس على شخص ظهر مدعيًا أنه فنان.

وتابعت ياسمين، قائلة: العيب مش على الشخص اللي يطلع وقال أنا فنان ولكن على الأسرة، وأى شخص بيفهم في المزيكا يعرف أن ما يقدم ليس فنًا بل شيء يدمر الدماغ.

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ولفتت الفنانة إلى أن تطبيق التيك توك، يشهد ظاهرة الآن تتمثل في خروج طرفي الأسرة سواء أب أو أم وهم يؤدون بعض الحركات على أغاني المهرجانات وهما من يتحملان مسئولية انتشار هذا النوع غير المناسب للمصريين.

وكانت الفنانة ياسمين علي، قد قالت إنها تمكنت من حفظ أول أغنية في عُمر الثلاث سنوات وهي أمتك يا محمد بن عبد الله للفنانة ياسمين الخيام وأغنية يا الله للفنان عبد الله الروشيد.

وتابعت ياسمين قائلة: بغني وأنا في الغربال، موضحة أنها قامت بارتداء فستان والدتها وقامت بغناء أغنية كأنها على المسرح وهي طفلة صغيرة وشعرت بالسعادة عندما قام والدها ووالدتها بالتصفيق لها.

وأكدت ياسمين على، أن والدتها كانت تعشق الغناء لذلك قررت أن تجعلها تذهب إلى قصر الحرية في الإسكندرية ثم شاركت في افتتاح قصر ثقافة الأنفوشي، مضيفة أن المرة الأولى التي تواجدت على المسرح في عمر الثماني سنوات خلال افتتاح قصر الثقافة بالأنفوشي بحضور الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الأسبق، برفقة قرينته السيدة سوزان مبارك.