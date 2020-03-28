ياسمين على: الإسفاف الفنى يموت سريعًا ولن يبقى إلا العمل الجيد

قالت الفنانة ياسمين على، إن الفن والغناء له قواعد وضوابط والإسفاف الذى ظهر في بعض الأغاني القليلة لن يستمر طويلًا وسوف يموت في مشيرة إلى أن في النهاية لا يصح إلا الصحيح.

وأضافت ياسمين قائلة: الإسفاف في الفن يعرف بكورونا الفن، ومن المؤكد أنه سيموت عاجلًا أم آجلًا ولن يستمر إلا الفن الجيد.

وصرحت ياسمين خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج التاسعة، والمذاع عبر شاشة القناة الأولى المصرية، قائلة: لا أؤمن إلا بالعمل الفني الجيد،

ولا أقبل أي شيء من أجل الظهور فقط، وجاء ذلك ردًا على سؤال الإبراشي الذي قال: الوسط الفني فيه كورونا ، هل عرض عليك شيء من قبيل أغاني الإسفاف، فردت قائلة: حتى الآن لا يستطيع أحد عرض شيء من هذا القبيل لي.

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وكانت الفنانة ياسمين علي، قد قالت إنها تمكنت من حفظ أول أغنية في عُمر الثلاث سنوات وهي أمتك يا محمد

بن عبد الله للفنانة ياسمين الخيام وأغنية يا الله للفنان عبد الله الروشيد.

وتابعت: بغني وأنا في الغربال، موضحة أنها قامت بارتداء فستان والدتها وقامت بغناء أغنية وكأنها على المسرح وهي طفلة صغيرة وشعرت بالسعادة عندما قام والدها ووالدتها بالتصفيق لها.

وأكدت ياسمين على، أن والدتها كانت تعشق الغناء لذلك قررت أن تجعلها تذهب إلى قصر الحرية في الإسكندرية ثم شاركت في افتتاح قصر ثقافة الأنفوشي، مضيفة أن المرة الأولى التي تواجدت على المسرح في عمر الثماني سنوات خلال افتتاح قصر الثقافة بالأنفوشي بحضور الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبرفقة قرينته السيدة سوزان مبارك الأسبق.