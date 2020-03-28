ياسمين على: العالم فى حاجة للغناء والفن لمواجهة كورونا

قالت الفنانة ياسمين علي، إن الغناء والفن من الأمور الهامة فى حياة البشر، ولذلك كان يواجه المصريين الحروب قديمًا بالأغاني، وتابعت: مصر كانت بتواجه الحرب بأغنية على الربابة مشيرة إلى أن البشر في حاجة إلى الغناء والفن بعيدًا عن أصوات الرصاص والدبابات.

وأضافت الفنانة الشابة، خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج التاسعة، والمذاع عبر شاشة القناة الأولى المصرية، أن الوقت الرهان يجتاح أرقام الوفيات في ظل الوباء المنتشر، وبالتأكيد الناس في

حاجة إلى شيء يخفف عنهم والفن أحد هذة الأدوات.

من جانبه أشاد الإبراشي، بالفنانة ياسمين علي مشيرًا إلى أنها تتمتع بصوت جميل في زمن انتشر به الإسفاف، وتابع: دائمًا الجيد يطرد السيء ونحن كمصريين نواجه أزماتنا بالنكتة والفن.

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وكانت الفنانة ياسمين علي، قد قالت إنها تمكنت من حفظ أول أغنية في عمر الثلاث سنوات وهي أمتك يا محمد بن عبد الله

للفنانة ياسمين الخيام وأغنية يا الله"للفنان عبد الله الروشيد.

وتابعت ياسمين علي، قائلة: بغني وأنا في الغربال، موضحة أنها قامت بارتداء فستان والدتها وقامت بغناء أغنية على وكأنها المسرح وهي طفلة صغيرة وشعرت بالسعادة عندما قام والدها ووالدتها بالتصفيق لها.

وأكدت ياسمين علي، أن والدتها كانت تعشق الغناء لذلك قررت أن تجعلها تذهب إلى قصر الحرية في الإسكندرية ثم شاركت في افتتاح قصر ثقافة الأنفوشي، مضيفة أن المرة الأولى التي تواجدت على المسرح في عمر الثماني سنوات خلال افتتاح قصر الثقافة بالأنفوشي بحضور الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، برفقة قرينته السيدة سوزان مبارك.