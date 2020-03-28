كندة علوش أول ممثلة تحتفل بعيد ميلادها " لايف "

احتفلت الفنانة السورية كندة علوش أمس بعيد ميلادها " لايف" عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام"؛ لتصبح بذلك أول فنانة تحتفل مع جمهورها في وقت الحظر، وبهذا الفعل

شجعت كندة محبيها للمكوث في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

تابع لايف عدد كبير من الفنانين والجمهور وقاموا بإرسال لها التهاني وأطيب

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الأمنيات ومن بينهم ظافر عابدين، منى زكي، هنا شيحة، درة، آيتن عامر، أصالة وابنتها كذلك مدربة اليوجا الخاصة بها التى نصحت الجميع بالجلوس في المنزل.

اشترك أيضًا في تهنئة كندة السيناريست تامر حبيب بفيديو جمع صورهم ونشره على خاصية الستوري بالفيسبوك.