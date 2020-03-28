كندة علوش أول ممثلة تحتفل بعيد ميلادها " لايف "

احتفلت الفنانة السورية كندة علوش أمس بعيد ميلادها " لايف" عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام"؛ لتصبح بذلك أول فنانة تحتفل مع جمهورها في وقت الحظر، وبهذا الفعلشجعت كندة محبيها للمكوث في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
تابع لايف عدد كبير من الفنانين والجمهور وقاموا بإرسال لها التهاني وأطيب
اشترك أيضًا في تهنئة كندة السيناريست تامر حبيب بفيديو جمع صورهم ونشره على خاصية الستوري بالفيسبوك.
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