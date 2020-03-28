فيديو.. راغب علامة يوجه تحية للأطباء في ظل أزمة كورونا

وجه الفنان راغب علامة، رسالة شكر وتقدير للكوادر الطبية من خلال فيديو قصير على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق راغب على الفيديو قائلاً: "لكم مني مليون تحية أيها الأبطال الكادر الطبي في لبنان الأحد ٢٩ آذار الساعة ٨ مساءً، وقفوا معنا عالبلكون، لنقدم #زقفة_للأبطال"، وظهر فيه مع زوجته وابنائه

ودعا الشعب اللبناني للمشاركة في وقفة "زقفة للأبطال" من خلال شرفات المنازل لتحية الأطباء لما يبذلوه من جهد في مواجهة وباء كورونا المستجد.

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يذكر أن آخر إصدارات راغب الغنائية كانت "كان غيرك أشطر"، التي سجَّلت أكثر من 260 ألف مشاهدة على موقع

الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات: خالد المريخي، ألحان: طلال، توزيع: جان ماري رياشي، وفي السياق نفسه طرح راغب أحدث أغنياته "وأنا وياك" على أحد التطبيقات الغنائية الشهيرة .