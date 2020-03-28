فيديو.. أحمد الفيشاوي يقضي العزل المنزلي في المطبخ

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره بفيديو يوضح طرق قضاء وقته أثناء فترة العزل المنزلي للحد من انتشار وباء كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق الفيشاوي على الفيديو قائلاً: "حاجتين بحب أعملهم في البيت".
يذكر أن الفيشاوي شارك سينمائياً من خلال فيلم "أولاد رزق 2 " الذي عرض العام الماضي، وتجاوزت إيراداته أكثر من 100 مليون جنيه،بمشاركة الفنان "أحمد عز، أحمد داوود، كريم قاسم، محمد ممدوح"، إخراج: طارق العريان.
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