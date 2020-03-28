فيديو .. رامي عياش ينضم إلى الحفلات الغنائية "أون لاين"

أحيا الفنان رامي عياش، مساء أمس حفلاً غنائياً من منزله، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

سجل الحفل أكثر من 100 ألف مشاهدة، وقدم رامي مجموعة غنائية

مميزة على مدار ما يقرب من ساعة، ويعد رامي هو الأول لبنانياً في تقديم حفل غنائي "أون لاين" ضمن مبادرة "خليك بالبيت" لمتابعيه في لبنان للحد من انتشار وباء كورونا

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يذكر أن آخر إصدارات رامي الفنية كانت ألبوم "قصة حب"، الذي طرحه العام الماضي، وضم 11 أغنية، منها "ساعة الغروب، عمر جديد، قصة حب، أم الدنيا، سكاكر السكر، وصفولي عيونك".

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