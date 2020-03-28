بالفيديو- ماذا يفعل أحمد الفيشاوي في الحجر المنزلي؟

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو نقل من خلاله يومياته في الحجر المنزلي بسبب ​فيروس كورونا​ المتفشي حول العالم.

وكشف أحمد الفيشاوي أنه يحب أن يقوم بحاجتين أساسيتين بالنسبة له هما الأولى تتبيل قطع اللحم وكان في أثناء التصوير يقوم بتتبيلها والحاجة الثانية هي رمي القمامة وهو الأمر الذي يتزمّر منه جميع الرجال والأولاد حين تطلب منهم والدتهم أو زوجتهم رمي القمامة في البراميل المخصصة لها. وذلك أثار ضحك الشخص الذي كان يصوّره بعدما بدأ الفيشاوي يغني.

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