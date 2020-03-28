راغب علامة وعاصي الحلاني وتانيا قسيس يصفقون غداً للأبطال-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الشعب اللبناني يوم غد الأحد في الـ29 من شهر آذار/مارس في تمام الساعة الـ8 مساءً لتوجيه تحية تقدير لمجهود الطاقم الطبي من ممرضين وأطباء ومسعفين لتضحياتهم في مواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال التصفيق لهم من على شرفات المنازل.

وأعرب كل من الفنان اللبناني ​راغب علامة​ والفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ والفنانة اللبنانية ​تانيا قسيس​ عن دعمهم ومشاركتهم في هذه المبادرة المهمة، لتوجيه التحية لهؤلاء الأبطال.

ونشروا عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهروا فيه وهم يدعون المواطنين إلى المشاركة في هذه المبادرة.

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