خاص الفن – محمد الشماط: الدنيا لا تستحق منا كل هذا العناء

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الممثل السوري ​محمد الشماط​ يوم أمس بعيد ميلاده الرابع والثمانين، قضى أكثر من نصفها في عالم الفن والتمثيل في المسرح والسينما والدراما.

وقال لموقع "الفن" إن الحياة أعطته ما يريد وأكثر، وأنه بعد كل هذا العمر لا يتمنى سوى الصحة والعافية.

وأكد أن محبة الناس كانت الكنز الأكبر في حياته، فلولاهم لما وصل إلى هذه المرحلة في طريق الفن.

وشدد على نثر المحبة بين الناس، لأنها أساس العلاقات الإنسانية، خاصة أننا نعيش ظرفاً صعباً، داعياً الناس إلى فتح صفحات جديدة بين بعضهم البعض ونبذ الكره والحقد لأن الدنيا فانية وبسيطة ولا تستحق منا كل ذلك العناء.

درامياً، أكد استمراره في مسلسل "باب الحارة" بجزئه الحادي عشر، مشدداً أنه لن يتخلى عن شخصية "أبو مرزوق" التي قدمها في الجزء الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والعاشر.

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