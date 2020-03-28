ياسمين صبري: هذا الممثل حول سيارته إلى تاكسي ليعيش-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ تحيّة تقدير إلى الممثل المصري ​توفيق عبد الحميد​، كاشفةً عن أنه حول سيارته إلى تاكسي لكي يستطيع أن يعيش.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له وعلّقت بالقول:"الفن للأسف يفتك بالمحترمين.. الفنان توفيق عبدالحميد حول عربيته إلى تاكسي، عشان يقدر يصرف على بيته، وحصل على مبلغ محترم من برنامج صاحبة السعادة وتبرع به لمستشفى أبو الريش.. دُمتم طيباً أنت وتاريخك يا صاحب الخلق".

يشار إلى أن صبري أحتفلت بخطوبتها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وهو الأمر الذي كشف عنه الأخير، ومن المتوقع أن يحتفلا بزفافهما بعد حوالي الشهرين.



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