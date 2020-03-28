كتب امير فتحي في السبت 28 مارس 2020 06:53 مساءً - نشر مصمم الأزياء اللبناني ” نيكولا جبران ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنانة ” أصالة ” وزوجها السابق ” طارق العريان ” ليحيي ذكرى يوم زواجهما على الرغم من طلاقهما مؤخرا .
وكتب نيكولا جبران في تعليقه على الصورة : ” على مدى 14 عاما كنت دائما أتصل بأصالة لأهنئها وأتمنى لها السعادة الدائمة التي تتمناها .. لكن اليوم الحب إنكسر وهذه الصورة لم تعد واحدة ولم يعد هذا اليوم للإحتفال ” .
وتابع : ” أنشر هذه الصورة بعد أن حاولت الإتصال بها لكنها لم تجيب .. فقط لأقول لها أننا نحبك أنا وكثير من الناس .. سنكون دائما إلى جانبك ونتخطى كل شيء معا ” .
لترد أصالة على نيكولا جبران بالتعليق قائلة : ” حبيبي الغالي وأخي الكريم الحنون نوني .. أنا منيحة وحامدة ربي على كل اللي بيقدره وبيختاره وعندي ثقة بأن أقداري دائما تنصفني مهما قسيت .. الله يكون معنا ويحمينا لأنه كلنا بحاجه لرحمة رب العالمين ” .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر نيكولا جبران يحيي ذكرى زواج طارق العريان وأصالة : ” اليوم الحب إنكسر ” .. كيف ردت الأخيرة عليه ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.