باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلادها بتورتة «خليك بالبيت».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني بعيد ميلادها، في حفل صغير أقامته في منزلها.

الفنانة اللبنانية شاركت جمهورها بمقطع فيديو من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيه بإطلالة كاجوال، وأمامها تورتة الحفل، والتي حملت صورتها، كما كتب عليها جملة “خليك بالبيت”.

باسكال أكدت خلال المقطع، أنها لن تنسى أبداً هذا الاحتفال بميلادها، حيث أضطرت بسبب الفيروس في البقاء بالمنزل، كما وجت الشكر لزوجها على هذا الاحتفال، ولابنها الوحيد بسبب عزفه لها على البيانو.

الفنانة اللبنانية حرصت أيضا على توجيه رسالة لمتابعيها بالتزام المنزل، ووجهت الشكر للكادر الطبي في مهمته الكبيرة لمواجهة فيروس كورونا المنتشر حول العالم.

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وكانت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني قد احتفلت في شهر يناير الماضي بعيد ميلاد زوجها الموزع الموسيقي ملحم أبو شديد، برومانسية شديدة.

الفنانة اللبنانية نشرت صورة جمعتها بزوجها، ظهرا فيها بلقطة رومانسية كشفت عن قوة حبهما، ووجهت له تهنئة بقولها: “عيد ميلاد #حبيبي #صديقي #زوجي”.

وأضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “عقبال الميه بالصحه ونضل مع بعض طول العمر #انشاالله.. #باسكال_مشعلاني_٢٠٢٠”.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني كانت قد احتفلت بزفافها على الموزع الموسيقي ملحم أبو شديد عام 2010، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء بجزيرة قبرص، وقد أثمر زواجهما عن طفل واحد يُدعى «إيلي» وضعته الفنانة اللبنانية سبتمبر 2011.