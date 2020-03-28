أروى تبكي بسبب حرمانها من ابنتها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تستطع الفنانة اليمنية أروى تمالك دموعها، بد كشفها أنها لا تستطيع رؤية زوجها وابنتها “نورة”، حيث تتواجد هي في دبي بينما زوجها وابنتها يتواجدان في بيروت.

الفنانة اليمنية وجهت رسالة مؤثرة لزوجها وابنتها، خلال لقائها ببرنامج MBCtrending عبر سكايب، حيث طالبتهما أن يهتما بأنفسهما، وقالت في حديثها لزوجها إنها تحبه كثيرا ومطمئنة لأن ابنتها معه لأنه يحميها، ثم دخلت في نوبة بكاء.

وكانت الفنانة اليمنية أروى قد سافرت إلى دبي لارتباطها ببعض الأعمال هناك، ولم تستطع العودة إلى لبنان بعد قرار تعليق الطيران هناك.

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والفنانة اليمنية أروى تزوجت من رجل الأعمال «عبد الفتاح المصري» في أكتوبر2011 ، وهو يعمل مدير إنتاج في مجموعة إم بي سي، وقد رُزق الزوجان بابنة واحدة تدعى “نورة” وذلك في شهر نوفمبر 2012.

من ناحية أخرى، طرحت أروى مؤخرا كليب جديد لأغنية بعنوان «صفقة» من كلمات تركي الشريف، وألحان فايز السعيد، وتوزيع مهند خضر، والكليب من إخراج سمير عارف، وتم تصوير الكليب بالمملكة العربية السعودية، كما انتهت الفنانة من تسجيل ثلاث أغاني باللهجة الخليجية، ومن المنتظر أن تطرحهم خلال الفترة المقبلة.

كما طرحت أغنية «الحكولي» وهي باللهجة العراقية من كلمات رامي العبودي، ألحان سيف عامر والتوزيع الموسيقي لمهند خضر، كما كان برنامج «تحت السيطرة» آخر ما قدمت على الشاشة عبر شاشة النهار الفضائية المصرية، حيث سبق وقدمت الفنانة برامج «آخر منّ يعلم، خليها علينا، والليلة دي».