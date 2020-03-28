سمير غانم ناعيا جورج سيدهم: كان أخي وصديقي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري سمير غانم، على نعي صديقه الفنان الراحل جورج سيدهم، والذي رحل عن عالمنا الجمعة 27 مارس بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة عن عمر يناهز الـ 82 عامًا.

سمير غانم، قال في تصريحات صحفية: «حزنت جدًا لعلمي بنبأ وفاته، لقد كان رفيق رحلتي وصديقي وأخي، الذي منحه الله القوة والصبر على تحمل المرض والبقاء على مقعد متحرك طوال ما يزيد عن 20 عامًا».

وعن أخر ظهور لجورج ومشاركته معه في إعلان لإحدى شبكات المحمول قبل سنوات قال: «كان جورج قد قضى 20 سنة لا يتحرك ويد واحدة له فقط هي التي يحركها، لكنه كان يشعر بنا ويعرفنا جيدا، وربنا إداله القوة إنه يكمل طول هذه السنوات، جاءت فكرة الإعلان وطلبوا مني إقناعه بالمشاركة، وكنت حريصًا على أن يجمعنا عمل ما بعد كل هذه السنوات، وكانت فيه كلمة وجعاني، وكانوا «بيلومونني أنت مبتشوفش ومبتزورش جورج، فربنا نصرني والحقيقة ظهرت».

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وأضاف: «كنا كل عيد ميلاد بنزوره ودلال أكثر مني، وكذلك الفنانة الراحلة نادية لطفي أيضا تحضر معنا، وعدة مرات توجهت له للاحتفال بعيد ميلاده، لكن أحيانا كانت تمنعني ظروف التقدم في العمر عن التواجد معه».

وتابع: «حتى الآن لا تزال مسرحياتنا من أعظم المسرحيات في تاريخ المسرح “أهلا يا دكتور” والمتزوجون”، كان وجوده إلى جواري المتعة بالنسبة لي ويجعلني أطلع كل طاقتي والضحك والإفيهات على المسرح، كافحنا أنا وجورج والضيف أحمد كي نقدم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، كنا نركب قطار الدرجة الثالثة، كنت من الإسكندرية وهو يأتي من عين شمس، وخرجنا في ظروف صعبة، وكنا نلتقي من أجل الحفلات، وكان إداري ناجح جدا، أشطر مني، رغم أنه على الشاشة كوميديان، إلا انه كان يدير الفرقة بشكل متميز، إلا أن أصيب بهذا المرض، وهو قدر لا يمكن أن نناقش فيه ربنا».

وحول التكريم اللائق لـ«جورج»، قال: «أعتقد أن التكريم الحقيقي له هو أن ربنا أعطاه زوجة صبورة مثل د.ليندا تحملت معه كل هذه المعاناة، المشكلة إنه توفي في وقت لا نستطيع التواجد في الجنازة أو العزاء في الكنيسة، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، لكن يكفيه أنه يودعه جمهوره، وربنا رحمه بعد كل هذا الصبر وقوة التحمل على مقعد متحرك طوال 20 سنة».