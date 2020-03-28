تهنئة رومانسية من عمرو يوسف لكندة علوش في عيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري عمرو يوسف تهنئة رومانسية لزوجته الفنانة السورية كندة علوش، بمناسبة عيد ميلادها.

عمرو نشر صورة جمعته بزوجته كندة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهنئها قائلا: “عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي وصديقتي، أتمنى أن تحققي كل أحلامك، ولكنني على ثقة بأنني جزءً منها دائمًا”.

الفنانة السورية ردت على تهنئة زوجها لها، بقولها: “بحبك كتير حبيبي عموري”، وقد تلقت كندة الكثير من تعليقات التهنئة من زملائها الفنانين، ومن بينهم النجمة منى زكي، وظافر العابدين، وشيكو، وهند صبري، وأصالة، ورامي إمام، وغيرهم.

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وكانت الفنانة السورية كندة علوش قد احتفلت في شهر يناير الماضي بعيد زواجها الثالث من الفنان عمرو يوسف، خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

كندة شاركت محبيها في صورة لها مع عمرو عبر حسابها الخاص، وكتبت: « الزواج مو بس صورة حلوة وضحكة مرسومة وفستان عرس وشهر عسل وسفر واحتفالات».

الفنانة السورية أضافت: «الزواج طلعات ونزلات مواقف صعبة وقاسية ومواقف حلوة بكي وضحك خناق وحب الزواج اهتمام.. ومحاولة دائمة للحفاظ على شغف الأيام الأولى».

كندة اختتمت رسالتها قائلة: « الزواج صعب جداً ينجح بالحب والدعوات والنوايا بس لانو بيحتاج شغل وتفكير وصبر.. اليوم بيصيروا 3 سنين بحمد ربي ع الحلو والمر ويارب العمر كله مع بعض».