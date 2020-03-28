تعرف على يوميات محمد هنيدي في الحظر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد هنيدي تفاصيل يومياته في ظل التزامه بقواعد الحجر المنزلي، للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

الفنان المصري أكد أنه يجلس في منزله ويتبع كل التعليمات الخاصة للوقاية، ويدعو الله أن يزيح الغمة، لافتا إلى أن أكثر شيء يفعله هو ما وصفه بـ “وسوسة التعقيم”، موضحا أنه يعقم كل شيء في المنزل كل ما يخصه ولا يخصه.

هنيدي أضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج “من غير كورونا” في بث مباشر على صفحات قنوات dmc والحياة وcbc وON عبر موقع “فيس بوك”، أنه أكل كمية كبيرة من اللب السوري بعدما قرأ معلومة على الإنترنت تؤكد أنه يزيد المناعة، حيث قال: “أكلت كمية لب فلكية”.

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وتابع أنه يدخل المطبخ لأنه يحب الطهو كثيرا، ويصنف نفسه طباخا ماهرا، فيما كشف أنه لا يجيد ألعاب البلايستيشن لذا يفضل أن يلعب “كوتشينة” مع زوجته، لافتا إلى أن أولاده يفضلون مشاهدة الأفلام وألعاب أخرى.

هنيدي أكد أن هذه الظروف جعلت العائلة تتقرب من بعضها أكثر، ودعا الله أن يجعل فترة الحظر والبقاء في المنزل فرصة للتقارب وأن تمر هذه الأيام بسرعة، كما حرص على توجيه الشكر لكل مؤسسات الدولة معبرا عن فخره الشديد بكل ما بذلوه من مجهودات، خاصة الأطباء والممرضين.

الفنان المصري أنهى حديثه، بتوجيه رسالة إلى الجمهور، قائلا: “هانت وإن شاء الله نحتفل قريب بشفاء كل اللي اتصابوا وانتهاء الفيروس، متزهقوش”.