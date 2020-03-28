مطبخ الحظر.. أحمد حلمي يصنع «سد الحنك».. ومنى زكي مصدومة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد حلمي جمهوره بمقطع فيديو طريف، من يومياته فى العزل المنزلى، أوضح خلاله كيف يقضى يومه فى العزل.

الفنان المصري ظهر في المقطع، الذي نشره على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهو يطهو “سد الحنك”، وقال ساخرا: “أنا بعمل سد الحنك حظر، نحط نص كوباية دقيق ونقعد نقلب ونطير الدقيق علشان يقع بره الحوض ويتفضل ربع كوباية علشان احنا محتاجين ربع كوباية بس، فنطير الربع التاني برة ويبعتر الدنيا على الحوض وتيجي منى تزعق وكده”.

الفنانة منى زكي، زوجة حلمي، عبرت عن صدمتها مما فعله في غرفة المعيشة، وعلقت قائلة: “انت بتطبخ في الليفنج يا ستار يا رب. انا كنت فين في اللحظة دي”، ليرد حلمي مازحا: “ده لما اديتك منوم وقولتلك ده نعناع”.

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وكان الفنان المصري أحمد حلمي قد وجه من قبل عدة نصائح لجمهوره طالبهم فيها بالتزام منازلهم وذلك للتقليل من الازدحام والتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

أحمد حلمي، اعتمد في الفيديو على طريقته الطريفة قائلًا: “أنا في البيت ومدفي ومش مضايق خالص من القعدة في البيت، أقعدوا في البيت هتستمتعوا ا لو عندك أولاد هتكتشفهم اكتشاف هستيري، هتتبسط أقعد العب معاهم مد إيدك وشارك في البيت أنا بقيت بعرف أعمل كيك بالشيكولاته وبلف محشي وبشوح كبده، علشان مصلحتك خليك في البيت، أحمد حلمي في البيت”.

وعرض أحمد حلمي، خلال الفيديو مشاهد طريفة لنجليه سليم ويونس، خلال قيامهما باللهو واللعب في المنزل.