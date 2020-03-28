دلال عبدالعزيز: أخفينا على جورج سيدهم خبر وفاة نادية لطفي حتى رحيله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، على نعي الفنان جورج سيدهم، والذي رحل عن عالمنا مساء الجمعة 27 مارس، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا، وجاءت وفاته بالتزامن مع اليوم العالمي للمسرح.

دلال عبدالعزيز، قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية الأولى، إن جورج سيدهم هو من اكتشفها عام 1980 وقدمها لسمير غانم في مسرحية “أهلا يا دكتور”.

وأضافت: “لن أنسى أبدا الكلام اللي قالهولي في أول عمل ليا قال لي الفن مفهوش واسطة لو أنتي كويسة هيخدوكى.. عام 92 عملت “حب في التخشيبة” معاه وكانت نقلة مسرحية كبيرة في حياتي المهنية”.

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ووصفته بأنه كان الأب والأخ والأستاذ والصديق والعزيز على قلبها وهو من عرفها بالفنانة نادية لطفي، مشيرة إلى أنه لم يعلم بوفاتها حتى وفاته وأوضحت “لم نستطيع أن نخبره برحيل الفنانة نادية لطفي نظراً لعلاقته القوية بها وكان خبر رحيلها سيتسبب له بصدمة كبيرة.

أما فيما يتعلق برد فعل الفنان سمير غانم كشفت دلال عبدالعزيز أنها أخفت خبر وفاة جورج سيدهم عنه للعلاقة القوية والطويلة التي تجمع الثنائي ولكنه علم بالخبر الحزين عندما اتصلت به إحدى الصحفيات وحين سمع الخبر ظل يردد يا ساتر يا رب وهو الآن لا يتحدث إلى أحد وفقد القدرة على النطق من الصدمة.

يذكر أن جنازة الفنان جوروج سيدهم من المقرر أن تخرج من كنيسة العذراء بمدينة نصر غدًا الأحد.