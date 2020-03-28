تعليق زوجة جورج سيدهم على رحيله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعت الدكتورة ليندا، زوجها الفنان الراحل جورج سيدهم، والذي رحل عن عالمنا الجمعة 27 مارس، بعد صراع طويل مع المرض امتد لـ 20 عامًا ورحل بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة عن عمر يناهز الـ 82 عامًا.

ليندا، قالت في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “فقدت أعظم إنسان وشريك عمري ورفيقي الفنان جورج سيدهم”.

وكان عدد من النجوم قد حرص على مواساة ليندا وتوجيه رسالة شكر خاصة لها وذلك بسبب مساندتها لزوجها ورعايتها لها بعد إصابته بالشلل قبل 20 عامًا.

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ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل الأحد 29 مارس، من كنيسة العذراء بمدينة نصر، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر، ولم يكشف إلى الآن عن تفاصيل للجنازة خاصة مع الظروف التي تشهدها مصر حاليًا بسبب منع التزاحم منعًا لانتشار فيروس كورونا.

وكان آخر ظهور فني لجورج سيدهم منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

وعانى في الفترات الأخيرة من انتشار العديد من الشائعات حول وفاته وذلك بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.