فيفي عبده: انفصلت عن أحد أزواجي بسبب مقلب مرعب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، العديد من أسرارها الشخصية وسبب انفصالها عن زوجها ورأيها حول بعض الأحداث في مصر خلال الأيام الأخيرة.

فيفي عبده، قالت خلال برنامج side talk with maya، والذي تقدمه الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر الإنترنت بالعزل المنزلي، إنها تطلقت من أحد أزواجها بسبب مقلب شديد قام به، خلال سفرها معه إلى كينيا، إذ ذهب بها إلى حديقة حيوانات مفتوحة من دون علمها، وكانت تعتقد أنها حديقة حيوانات مثل الموجودة في مصر، لكنها فوجئت بالحيوانات تتجول حولها، وهو ما أصابها بحالة ذعر وظلت تصرخ وتطالب بعودتها”.

وأضافت: “زوجها لم يكتف بذلك بل أدخلها هو وصديقه لمكان مغلق وأدخل عليها نمر، ورفض أن يفتح لها الباب”، مشيرة إلى أن “هذا النمر قد التهم صديقه في وقت لاحق”، وتابعت: “رجعت من كينيا كارهة حياتي ومتطلقة”.

وأكدت خلال اللقاء أنها جاءت إلى العالم لتكون سعيدة، وأنها تحب الفن بكل أنواعه، خاصة الرقص لأنه يعطيها سعادة لا توصف.

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كما تحدثت عن الفنان عادل إمام: “هو زعيم الفن و القدوة لكل الفنانين في العالم العربي وهناك شخص واحد فقط في العالم اسمه عادل أمام، ويقف إلى جانب المظلوم دائماً”.

كما علقت عن وجود كل من الممثلة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، وسميحة أيوب، في عمل واحد في رمضان بعنوان “نساء من ذهب” قالت: “الجميع ينتظرهن بلهفة لرؤيتهنّ في شهر رمضان”.

وطالبت فيفي عبده، الجميع بإلتزام منازلهم في أوقات حظر التجول بسبب منع انتشار فيروس كورونا قائلة: “ابقى في البيت لنعيش عيشة فل، أو نموت نحنا الكل”.

وعن مظاهرات مصر ضدّ كورونا قالت فيفي عبده: “ليس كل ما يكتب يجب أن نصدقه، وتكون الأشياء في بعض الأحيان صغيرة ويتم تضخيمها في الإعلام”.