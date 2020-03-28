يارا تحيى حفل غنائي على إنستجرام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت المطربة اللبنانية يارا، إحياء حفل غنائى صغير “أون لاين” لجمهورها مساء يوم السبت 28 مارس فى التاسعة مساء، من خلال لايف على حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.

كما وعدت يارا جمهورها بتحضير مفاجأة كبيرة، وذلك لتشجيع محبيها بالجلوس فى المنزل لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد الذى يهدد كل دول العالم.

Advertisements

وكانت النجمة اللبنانية قد طلبت من جميع المواطنين الجلوس فى المنزل وعدم الخروج خوفا من فيروس كورونا، وتشجيعا للمواطنين على عدم الخروج، حيث أطلقت يارا أغنية جديدة ” خليك بالبيت” من الحجز المنزلى، وكتبت يارا قائلة: جديد أغنية “خلّيك بالبيت” كلمات وألحان الكبير طارق أبو جود وان شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّى مش بالبيت ابعتولوا الأغنية”.

كما أبرزت الفنانة اللبنانية الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وذلك تجنبا للإصابة بأى فيروسات، وانتقالها للجسم، على خلفية انتشار فيروس كورونا فى كافة أنحاء العالم، ونشرت يارا عبر حسابها على تيك توك، الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وعلقت فى الفيديو قائلة “أهم شيء طريقة غسل اليدين ..لما نرجع من برة أو نستعمل أى شى .. كتير مليح .. بالصابون .. بجميع الطرق.. بناخد وقتنا”.

والجدير بالذكر أن يارا قد أحيت برفقة المطرب اللبنانى مروان خورى، والنجمة اللبنانية كارول سماحة، مؤخرا، حفلاً غنائيًا، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، يوم السبت الموافق 4 يناير الماضى، وتضمن الحفل أكبر تجمع عربى لعازفى العود من مختلف الدول، ومعرض يجمع نوادر الأعواد حول العالم، ومعرض لأشهر مصنعى العود من مختلف دول العالم.