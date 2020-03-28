شكرا لقرائتكم خبر عن صناع مسلسل "ونحب تاني ليه" يطرحون البرومو الدعائى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز عن البرومو الدعائى الأول ملسلسلها الرمضانى المقبل "ونحب تانى ليه"، وظهر في البرومو الفنان كريم فهمى، وشريف منيروهو يقول لها في إحدى المشاهد "انتٍ طالق"، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي درامي، حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

يشار إلى أنه فى الساعات الماضية ترددت أقاويل بتوقف المسلسل دون أسباب واضحة، وبسؤال بطلة العمل عن تلك الشائعات، أكدت لـ"الخليج 365" أن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن التصوير مستمر يومياً مع أبطال المسلسل بدون توقف، وسخرت بطلة العمل من هذه الأقاويل قائلة: "خلى اللى يقول يقول ربنا شايف وعارف".

يذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.