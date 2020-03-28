شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سؤاله عن الجيم.. صلاح عبد الله يواجه التنمر والتريقة بصورة على حلبة الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة كوميدية، مازح النجم صلاح عبد الله جمهوره بعد سؤاله أمس عن صالة للألعاب الرياضية، حيث واجه الكثير من التعليقات الساخرة.

النجم صلاح عبد الله ، واصل المزاح مع جمهوره اليوم، حيث نشر صورة له مصممة من برنامج تعديل الصور، ظهر من خلالها كملاكم على حلبة المصارعة، وعلق قائلاً:"تعليقاً على مانشرته بالأمس وقلت فيه "حد يعرف چيم فاتح..عضلاتي تستغيث" وكلكوا إتريأتوا عليا ونمرتوني إتفضلوا شوفوا صورتي قبل الحظر مباشرةً..ها..مين دا؟!..مين دا؟".



صلاح عبد الله

وكان النجم الكبير صلاح عبد الله، قد شارك متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو جديد له نشره عبر انستجرام، ضمن حملته التي أطلقها بعنوان "في البيت خليكم وصاصا هيسليكم"، لحث المواطنين على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وظهر الفنان صلاح عبد الله، في مقطع الفيديو وهو يلقي قصيدة جديدة جاءت كالأتي" يا صاحبي كلك نظر، الحذر ما يمنع قدر، بس الحذر واجب، ولابد وقت وقت الخظر نعمل الواجب، يمكن ساعتها القدر يعمل معانا الواجب".

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يشار أن الفنان صلاح عبد الله، أعلن مؤخرا قبوله دعوة تحدى الخير وتكفله بـ100 أسرة، حيث تواصل مع مندوب جمعية رسالة لدعم 50 أسرة، كما أنه تواصل أيضا مع نقيب المهن السينمائية الدكتور أشرف زكى لدعم 50 أسرة اخرى من زملائه الفنانين الذين يعانون الظروف الصعبة.

وقال الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه بموقع تويتر: "تحدى الخير هشارك فى التحدى من غير تحدى بل بقبول دعوة المشاركة فى عمل الواجب وبدعوة كل زملائى القادرين للمشاركة، وبالفعل تواصلت مع مندوب رسالة لدعم 50 أسرة وسأتواصل مع نقيبنا لدعم 50 أسرة من زملائى اللى ظروفهم صعبة ويقيناً بالالتزام بكل قرارات حكومتنا ستنتصر الأمة على هذه الغُمة".