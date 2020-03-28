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شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات وفيديو..شاهد كليب دوا ليبا الجديد Break My Heart..تخطى7.7 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل الحجر المنزلي الذاتي بسبب انتشار فيروس كورونا ، اطلقت النجمة العالمية دوا ليبا كليبها الجديد و الذي يحمل اسم " Break My Heart " وذلك علي قناته الخاصة بموقع " يوتيوب " ، واستطاع الكليب أن يتخطي الـ 7.7 ملايين مشاهدة خلال يومين فقط .
و بمجرد سماع الاغنية توقع البعض أن دوا ليبا تقدم بشكل غير مباشر بعض نصائح للبقاء في المنزل تفاديا لانتشار فيروس كورونا ،فقالت بالأغنية " أريد أن أبقى في المنزل ، لأنني أفضل حالا بمفردي ".
من جهة أخرى، تتصدر دوا ليبا غلاف مجلة " vogue " فى نسختها الاسترالية لشهر أبريل، فقد ظهرت دوا ليبا وهي ترتدى فستان بإحدى درجات اللون الأحمر مع قفازات طويلة باللون الأبيض وهو ما الـ style الذي فاجأت دوا ليبا به العالم، وقد نشرت ليبا الصورة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير انستجرام، وقد حصدت سلسلة طويلة من عبارات الإشادة من قبل مرتادي صفحتها التي 40.8 مليون شخص.
كلمات الاغنية :
[Verse 1]
I've always been the one to say the first goodbye
Had to love and lose a hundred million times
Had to get it wrong to know just what I like
Now I'm falling
You say my name like I have never heard before
I'm indecisive, but, this time, I know for sure
I hope I'm not the only one that feels it all
Are you falling?
[Pre-Chorus]
Centre of attention
You know you can get whatever you want from me
Whenever you want it, baby
It's you in my reflection
I'm afraid of all the things it could do to me
If I would've known it, baby
[Chorus]
I would've stayed at home
'Cause I was doing better alone
But when you said, "Hello"
I knew that was the end of it all
I should've stayed at home
'Cause now there ain't no letting you go
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Oh no, I was doing better alone
But when you said, "Hello"
I knew that was the end of it all
I should've stayed at home
'Cause now there ain't no letting you go
Am I falling in love with the one that could break my heart?
[Verse 2]
I wonder, when you go, if I stay on your mind
Two can play that game, but you win me every time
Everyone before you was a waste of time
Yeah, you got me
[Pre-Chorus]
Centre of attention
You know you can get whatever you want from me
Whenever you want it, baby
It's you in my reflection
I'm afraid of all the things it could do to me
If I would've known it, baby
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.