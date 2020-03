شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات وفيديو..شاهد كليب دوا ليبا الجديد Break My Heart..تخطى7.7 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل الحجر المنزلي الذاتي بسبب انتشار فيروس كورونا ، اطلقت النجمة العالمية دوا ليبا كليبها الجديد و الذي يحمل اسم " Break My Heart " وذلك علي قناته الخاصة بموقع " يوتيوب " ، واستطاع الكليب أن يتخطي الـ 7.7 ملايين مشاهدة خلال يومين فقط .

و بمجرد سماع الاغنية توقع البعض أن دوا ليبا تقدم بشكل غير مباشر بعض نصائح للبقاء في المنزل تفاديا لانتشار فيروس كورونا ،فقالت بالأغنية " أريد أن أبقى في المنزل ، لأنني أفضل حالا بمفردي ".

من جهة أخرى، تتصدر دوا ليبا غلاف مجلة " vogue " فى نسختها الاسترالية لشهر أبريل، فقد ظهرت دوا ليبا وهي ترتدى فستان بإحدى درجات اللون الأحمر مع قفازات طويلة باللون الأبيض وهو ما الـ style الذي فاجأت دوا ليبا به العالم، وقد نشرت ليبا الصورة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير انستجرام، وقد حصدت سلسلة طويلة من عبارات الإشادة من قبل مرتادي صفحتها التي 40.8 مليون شخص.

كلمات الاغنية :

[Verse 1]

I've always been the one to say the first goodbye

Had to love and lose a hundred million times

Had to get it wrong to know just what I like

Now I'm falling

You say my name like I have never heard before

I'm indecisive, but, this time, I know for sure

I hope I'm not the only one that feels it all

Are you falling?

[Pre-Chorus]

Centre of attention

You know you can get whatever you want from me

Whenever you want it, baby

It's you in my reflection

I'm afraid of all the things it could do to me

If I would've known it, baby

[Chorus]

I would've stayed at home

'Cause I was doing better alone

But when you said, "Hello"

I knew that was the end of it all

I should've stayed at home

'Cause now there ain't no letting you go

Am I falling in love with the one that could break my heart?

Oh no, I was doing better alone

But when you said, "Hello"

I knew that was the end of it all

I should've stayed at home

'Cause now there ain't no letting you go

Am I falling in love with the one that could break my heart?

[Verse 2]

I wonder, when you go, if I stay on your mind

Two can play that game, but you win me every time

Everyone before you was a waste of time

Yeah, you got me

[Pre-Chorus]

Centre of attention

You know you can get whatever you want from me

Whenever you want it, baby

It's you in my reflection

I'm afraid of all the things it could do to me

If I would've known it, baby



دوا ليبا (3)



دوا ليبا (4)



دوا ليبا (1)