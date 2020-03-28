شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية الأمير هاري مع نجم البوب جون جوفي تحقق 40 ألف مشاهدة × 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق نجم الروك جون بون جوفي ، نسخة جديدة من أغنيته "unbroken" ، بالتعاون مع الأمير هاري من أجل دورة الألعاب متعددة الجنسيات المخصصة للعسكريين: المرضى، والجرحى "إنفيكتاس"، والتي حققت منذ طرحها أمس أكثر من 40 ألف مشاهدة عبر القناة الرسمية لجون جوفي عبر موقع "يوتيوب".





وتم تسجيل الأغنية مع فرقة ألعاب "إنفيكتاس" الغنائية، الشهر الماضي في استوديوهات "آبي روود" الشهيرة بلندن، التي كان يستخدمها فريق "بيتلز" وكانت مصدر إلهام لعنوان ألبوم الفريق "آبي روود" الصادر عام 1969، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان هاري الذي أسس ألعاب إنفيكتاس في عام 2014 وهي مسابقة رياضية دولية لأفراد الجيش المصابين أو المرضى من الرجال والنساء، قد نشر مقطع فيديو له في الاستوديو مع بون جوفي.

وجرى إنتاج الأغنية لإلقاء الضوء على قدامى المحاربين الذين يتعايشون مع اضطراب ما بعد الصدمة، وشُوهد الأمير هاري ونجم البوب لدى تسجيل الأغنية، واضعين سماعتي رأس، بينما حمل بون جوف جيتاراً.

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ومن ناحية أخري كشف موقع فارايتى تفاصيل مشروع عودة ميجان ميركل للفن مع شركة ديزنى، وذلك بعد تركها القصر الملكى بصحبة زوجها الأمير هارى وابنهما.

وأفاد الموقع أن ميجان ستقوم بعمل السرد الصوتى أو فيما يعرف بالتعليق الصوتى v.o للفيلم الوثائقى "الأفيال"، والذى يعرض على منصة ديزنى بلس فى أبريل المقبل.

وكانت المغنية العالمية مادونا، عرضت المساعدة على كل من الأمير هارى، وزوجته ميجان ميركل، وذلك من خلال عرض الشقة التى تمتلكها فى كندا للإيجار لهما، حيث تمتلك مادونا شقة فى واحد من أهم مناطق كندا على الاطلاق، وتحديدا فى "سنترال بارك" الغربية، بعد أن تنحى الثنائى عن مهامهما الملكية الشهر الماضى.

وذكر موقع vanityfair، أن المغنية ليست دائمًا موجودة بسبب نزاع قانونى استمر 3 سنوات مع جمعية البناء حول من يمكنه البقاء هناك عندما لم تكن مقيمة، واشترت منزلاً خارج لشبونة في عام 2017.