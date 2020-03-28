شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صديق أوبرا وينفرى يخضع للحجر المنزلى بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة الحدث مقطع فيديو يرصد وضع صديق الإعلامية اوبرا وينفرى، لنفسه في الحجر المنزلى في منزل الضيافة، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وظهرت اوبرا وينفرى، وهى تتحدث من صديقها من بعيد، وتتابع معه إجراءات العزل المنزلى وحصوله على الطعام.

وفيما تعيش ولاية نيويورك الأمريكية حالة من الارتباك الشديد الأكثر اكتظاظاً بالسكان فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد أكبر مركز اقتصادى وثقافى وأكبر بوابة للهجرة إلى أمريكا بسبب فيروس كورونا القاتل، حيث سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة و134 حالة وفاة، ليضرب الفيروس الولاية الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية للولايات المتحدة ليسقط منها حتى الأن ما يقرب منها 450 حالة وفاة وأكثر من 44 ألف مصاب ليكون كورونا هو الفيروس الأشد فتكا وانتشار على مدار التاريخ الأمريكى والعالم.

ووصلت العدوى إلى جهاز الأمن الداخلى بالمدينة، حيث أصيب أكثر من 500 شرطى فى ولاية نيويورك الأمريكية بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك بعد تسجيل 200 إصابة بين أفراد الشرطة فى يوم واحد، وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن إدارة الشرطة بنيويورك أفادت بأن 4111 من الضباط سجلوا إجازة مرضية، وجرى تسجيل 170 حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف إدارة الإطفاء بولاية نيويورك.

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