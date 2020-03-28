شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يطلق تحدى جديد " 10 ضغط فى الخير".. اعرف شيكو قالوا ايه ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الفنان أحمد داود تحدى جديد وهو" تحدى 10 ضغط في الخير"، " بعد تحدى الخير الذى شارك فيه العديد من المشاهير والفنانين بالتكفل ورعاية عدد من الأسر المصرية المتضررة من تفشي فيروس كورونا والسيول التي تعرضت لها البلاد الأيام الماضية.

وظهر الفنان أحمد داود وهو يؤدى تمرين الضغط، وقال بتحدى أحمد السعدنى و الفيشاوى وعمرو يوسف و أحمد فهمى و شامى و هشام ماجد و شيكو و أكرم حسنى و خدوا بقى الكبيرة محمد ممدوح".

ونظرا لصعوبة التمرين رد عليه شيكو، قائلا:" دا تحدي خير و انا مش هتعدي معايا علي خير لو عملت كدة...اسف"، كما رد عليه أحمد شامى، قائلا:" قبلت التحدي و بكرة هعمل فيديو التحدي ... هسخن بس من انهاردة لبكرة".

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وكان أحمد داود تحدى دينا الشربينى في تحدى الخير و قبلت النجمة دينا الشربيني التحدي، ونشرت الشربيني مقطع فيديو لها عبر حسابها بانستجرام، وقالت "احمد داوود، انا قبلت التحدي بتاعك، ومبسوطة جدا أنك قلت اسمي، وأنى هشارك في مبادرة زي دي، ويارب يعدي الأيام دي على خير ان شاء الله، وخلى بالكم من نفسكم، وانا بتحدي ماجد الكدواني، وكنده علوش، شيرين رضا، وروبي، وغادة عادل، واحمد مالك، ومحمد حفظي، وهتكفل ب 100 أسرة ان شاء الله".

وكان النجم سعد سمير لاعب النادى الأهلى، قد دشن حملة تحدى الخير، وسرعان ما انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا ليشارك فيها عدد كبير من النجوم والمشاهير للتكفل بأكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا والسيول التي تعرضت لها البلاد الفترة الأخيرة.

وقال سعد سمير مدافع النادي الأهلي، إن المبادرة التي أطلقها هو وبعض اللاعبين لمساعدة الأسر التي تضررت من السيول التي شهدتها مصر الفترة الماضية، والتي ستتضرر من البقاء في المنازل من أصحاب الحرف اليومية، هي واجب وإحساس طبيعي وأي شخص يشعر بها وهي ظروف خارجة عن إرادة الجميع، موجها الشكر للمسئولين على القرار التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين ومصر، وأن هذا التحدي هو تحدي في الخير.