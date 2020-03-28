شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حاتم: "ممالك النار" ارشحه لكل شخص قاعد زهقان فى الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرالفنان محمد حاتم صورة لشخصية جمال الكاتب الذي جسد دوره في مسلسل "ممالك النار" الذى أثار جدلاً كبيراً الفترة الماضية، خاصة بعدما صفع الأتراك فى عقر دارهم، وفضح أكاذيبهم على مر التاريخ، وعلق عليها " اتبسط لما عرفت أن مسلسل ممالك النار هيتعرض من انهارده على قناة CBC لأني كان نفسي يتشاف بشكل أكبر من الجمهور المصري اللي هيشوف عمل درامي بيقدم جزء بسيط من تاريخه واتمنى أن يعجبهم دور جمال الكاتب الشخصية الخارجة من داخل المجتمع المصري في الوقت ده، ممالك النار ارشحه لكل شخص قاعد زهقان في الحظر"، ومن المقرر عرض مسلسل ممالك النار بداية من اليوم 28 مارس على قناة CBC.





ويوثق المسلسل الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بدايات القرن السادس عشر وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، كما أن قصة مسلسل ممالك النار تكشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة الزمنية.

"ممالك النار" بطولة الفنان خالد النبوى، ورشيد عساف، ومحمود نصر، وياسين بن قمرة، وسهير بن عمارة، وكندة حنا، وعبدالمنعم عمايري، ونضال نجم، وخالد نجم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج البريطانى "بيتر ويبر"، الذى قدم عددا من الأفلام الشهيرة منها فيلم "Girls with a Pearl Earning ،Hannibal Rising و Emperor ".

ويستمر محمد حاتم في تصوير دوره في مسلسل "سلطانة المعز" المنتظر عرضه في موسم رمضان والذي يقوم فيه بدور سلام الشقيق الأصغر لغادة عبد الرازق. وقد حصل حاتم مؤخراً على جائزة أفضل ممثل صاعد عن دوره في فيلم لما بنتولد في مسابقة السينما المصرية التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ويعرض له الآن مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة على منصة شاهد، وأحدث أعماله مسلسل بخط الأيد.