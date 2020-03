شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كاترين زيتا جونز تستمتع بالحجر المنزلى بالرقص حافية القدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - .يبدو إن كثير من نجوم العالم تطرقوا للتركيز على الظهور من خلال الـ SOCIAL MEDIA من أجل الاحتفاظ بالأضواء موجهة نحوهم ، فينشر اغلب النجوم الصور من داخل الحجر المنزلي الذاتي خوما من انتشار فيروس كورونا و كيف يقضوا أوقاتهم .

فاجأت النجمة العالمية كاترين زيتا جونز محبيها و عشاقها بنشرها علي صفحتها الشخصية بموقع " إنسجرام" مقطع فيديو قصير وهي ترقص من داخل منزلها حيث تتواجد بالحجر المنزلي الذاتي مع زوجها نجم هوليوود الشهير مايكل دوجلاس لكنه لم يظهر معها بالفيديو .

كانت كارترين زيتا جونز نجمة الاوسكار البالغة من العمر 50 عاما ترقص حافية القدمين ، بينما كانت ترتدي ملابس براقة مميزة تتكون من " بلوزة " ذات تصميم بسيط باللون الأسود و بنطلون sequin بتصميم رائع ، إضافة الي قرط باللون الفضي اضفي المزيد من الجمال و الرقي علي إطلالتها .

يذكر أن كاترين زيتا جونز قدمت عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة ، و من ابرزها : " The Haunting " و " America's Sweethearts " و " The Terminal " و " The Legend of Zorro " و " Ocean's Twelve " ، و غيرهم .