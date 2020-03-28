شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تنعى جورج سيدهم: من أهم صنّاع البسمة والبهجة فى السينما والمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة الكبيرة يسرا، على نعى الفنان الراحل جورج سيدهم، الذى وافته المنية أمس الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما، مؤكدة أنه واحد من أهم صنّاع البسمة والبهجة فى السينما والمسرح المصرى والعربى.

وكتبت النجمة يسرا، عبر حسابها على انستجرام: "البقاء لله فى الفنان العظيم جورج سيدهم، صاحب أهم صنّاع البسمة والبهجة فى السينما والمسرح المصرى والعربى، كان إنسان جميل ومحترم، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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يسرا

يذكر أن آخر ظهور فنى لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات فى أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلى مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التى قدموها فى المسرحية وفى نفس الديكور الذى تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بكلية عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سمير غانم والضيف أحمد وأنشأ معهم فرقة ثلاثى أضواء المسرح التى عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة فى بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

وعقب وفاة (الضيف أحمد)، استمر سمير وجورج فى العمل معًا لسنوات حتى اتجه سمير للعمل منفردًا ومن أهم مسرحيات جورج سيدهم (أهلًا يا دكتور) و(المتزوجون) و(حب فى التخشيبة) و(فندق الأشغال الشاقة) و(موسيقى فى الحى الشرقى)، ومن أبرز أفلامه أيضا، واحد فى المليون ولسنا ملائكة وإضراب الشحاتين ومعسكر البنات، كما شارك سيدهم فى العديد من المسلسلات، مثل الحلو ما يكملش وأصيلة ورأفت الهجان وغيرها.