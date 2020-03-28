شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رسالة تايلور سويفت لفتاة من جمهورها بسبب كورونا..تبرعت لها بـ 3000 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤثر أزمة انتشار فيروس كورونا على العالم بشكل واضح، العديد من الفنانين والمشاهير حول العالم يبذلون قصارى جهدهم للمساعدة في هذه الفترة الصعبة ، و كانت آخرهم النجمة العالمية تايلور سويفت حيث تعلم جيدا أن الحال يتعثر في فرنسا أو إسبانيا أو إيطاليا ، كما هو الحال في الولايات المتحدة ، لذلك قررت سويفت البالغة من العمر ( 30 عاما ) أن تساعد واحدة من معجبيها، و ذلك حسب موقع " virginradio " بنسخته الفرنسية .



رسالة تايلور سويفت

اختارت تايلور سويفت التبرع بمبلغ 3000 دولار لأكثر معجبة تحتاج للمال و التي تدعي "سامانثا جاكوبسون " والتي فقدت وظيفتها بعد الإعلانات الحكومية أنه "لا يوجد وظائف ، لا دخل ، لا توجد طريقة لدفع فواتيرها " و هو ما كتبته عبر تويتر ، و لن يستغرق الأمر أكثر من دقائق حتي قررت تايلور سويفت أن تقوم بمساعدتها فأرسلت لها رسالة تؤكد فيها إنها تقدم لها 3000 دولار مساعدة لها لكي تقضي حاجتها.

وقالت الفتاة الشابة عما قامت به تايلور سويفت : " كنت عاجزة تماما عن الكلام .. لم أصدق أن شخصاً أعجبت به وأحبته واحترمه لفترة طويلة تواصل معي بكل هذا الكرم ".