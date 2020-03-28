شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ناعيه جورج سيدهم:"أهم صنّاع البسمة والبهجة فى السينما والمسرح " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة يسرا الراحل جورج سيدهم، الذى رحل عن عالمنا أمس الجمعة بعد صراع مع المرض، مشيرا إلى أنه من أهم صناع البسمة و البهجة في السينما و المسرح العربى.

وغردت يسرا عبر حسابها على تويتر، قائلة :" البقاء لله في الفنان العظيم جورج سيدهم صاحب أهم صنّاع البسمة والبهجة في السينما والمسرح المصري والعربي، كان إنسان جميل ومحترم الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته إنا لله و إنا إليه راجعون".



يسرا

وتوفى، أمس الجمعة الفنان جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عاما داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة، بعد صراع مع المرض.

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الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

قدم جورج للحياة الفنية مئات الأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية من أشهرها مسرحيات المتزوجون، موسيقى في الحي الشرقي، حب في التخشيبة، أهلا يا دكتور، كما شارك ف بطولة العديد من الأفلام منها شباب مجنون جدا، شاطئ المرح، الزواج على الطريقة الحديثة، 30 يوم في السجن، الشقة من حق الزوجة والجراج.