شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يعيش مع ظروف الناس بأغنية "متّحدين ومتحدّين" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب حسين الجسمى فى الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة،وقدم أغنية بعنوان "متّحدين ومتحدّين" من كلمات وألحان سيف فاضل، وتوزيع موسيقي للموزع أحمد الرضوان، ومدتها دقيقة قال فيها: كلنا بك يا وطن مسؤولين، اللي تأمر به نحن ملتزمين، وان تحدانا الزمن، ابشر بنا يا وطن، متّحدين ومتحدّين .

وقد عرضت الأغنية المصورة "متّحدين ومتحدّين" بطريقة الفيديو كليب بلقطات من وحي الحالة الإنسانية التي نعيشها في مواجهة هذا الفيروس .

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وأطلق الفنان حسين الجسمى، مؤخرا، أغنية جديدة تحمل اسم "تساوى الكل"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب بعدما طرح أغنية أخرى بعنوان "لا تجامل" عبر قناته الرسمية على " يوتيوب"، نهاية أكتوبر الماضى والأغنية من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع ياسر ماجد.

وكان النجم الإماراتى حسين الجسمى قد علق على تبرئة شقيقه الإعلامى صالح الجسمى فى قضية الفنانة المغربية مريم حسين، بعد إصدار محكمة استئناف دبى حكما بإبعاد الفنانة من الإمارات نهائياً، بالإضافة إلى حبسها شهراً بدلًا من 3 أشهر، مع القضاء ببراءة صالح الجسمي. وكتب الجسمى عبر حسابه بموقع "أنستجرام": "الاحترام تربيه وليس ضعف".