شكرا لقرائتكم خبر عن يارا اللبنانية تحيى حفلا غنائيا فى التاسعة مساءً على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الفنانة اللبنانية يارا إحياء حفل غنائى صغير "أون لاين" لجمهورها مساء اليوم السبت فى التاسعة مساء، من خلال لايف على حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، كما وعدتهم بتحضير مفاجأة كبيرة، وذلك لتشجيع محبيها بالجلوس فى المنزل لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد الذى يهدد كل دول العالم.

وكانت الفنانة يارا طلبت من جميع المواطنين الجلوس فى المنزل وعدم الخروج خوفا من فيروس كورونا، وتشجيعا للمواطنين على عدم الخروج، أطلقت يارا أغنية جديدة " خليك بالبيت" من الحجز المنزلى، وكتبت يارا قائلة:" جديد أغنية "خلّيك بالبيت" كلمات وألحان الكبير طارق أبو جود وان شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّى مش بالبيت ابعتولوا الأغنية".

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كما أبرزت الفنانة اللبنانية الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وذلك تجنبا للإصابة بأى فيروسات، وانتقالها للجسم، على خلفية انتشار فيروس كورونا فى كافة أنحاء العالم، ونشرت يارا عبر حسابها على تيك توك، الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وعلقت فى الفيديو قائلة "أهم شيء طريقة غسل اليدين ..لما نرجع من برة أو نستعمل أى شى .. كتير مليح .. بالصابون .. بجميع الطرق.. بناخد وقتنا"

يذكر أن يارا شاركت الشهر الماضى فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتى حسين الجسمي، الفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي، وآخرون.

وكانت يارا قد أحيت برفقة المطرب اللبنانى مروان خورى، والنجمة اللبنانية كارول سماحة وحفلاً غنائيًا، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، يوم السبت الموافق 4 يناير الماضى، وتضمن الحفل أكبر تجمع عربى لعازفى العود من مختلف الدول، ومعرض يجمع نوادر الأعواد حول العالم، ومعرض لأشهر مصنعى العود من مختلف دول العالم.