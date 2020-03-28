شكرا لقرائتكم خبر عن والد ليدي جاجا يجمع تبرعات لدفع أجور موظفي مطعمه بعد غلقه بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علي الرغم من شهرة ابنته وثروتها الكبيرة، قام والد النجمة العالمية ليدي جاجا بالمناشدة لجمع تبرعات لدفع أجور موظفي مطعمه فى مقاطعة منهاتن الأمريكية، بعد اضطراره لغلقه لمدة شهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وفقا لموقع "فوكس نيوز" الأمريكي.





وكتب جوزيف جيرمانوتا، عبر حسابه بموقع "تويتر" :" أبذل قصارى جهدي ولكن كان علينا إغلاق المطعم هذا الشهر.. يحتاج موظفونا إلى بعض المساعدة المالية.. أي مساعدة لموظفينا ستكون موضع تقدير ".





وأكد جيرمانوتا أن مطعمه شهد انخفاضًا بنسبة 70 في المائة في الأعمال التجارية منذ أمر عمدة المدينة بإغلاق جميع الحانات والمطاعم باستثناء الطلبات الخارجية.





وفى الوقت نفسه تحتفل ليدي جاجا اليوم 28 مارس بعيد ميلادها الرابع والثلاثين، والتى لديها 15 عامًا من النجاح فى عالم الفن، حيث حصلت على 11 جائزة جرامي ، وتتجاوز أغنياتها المليار مشاهدة على يوتيوب، كما حصلت ليدي جاجا علي جائزة أوسكار أحسن ممثلة عن فيلمها A Star is Born " مع المخرج برادلي كوبر.

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من ناحية أخرى اضطرت النجمة العالمية ليدي جاجا إلى تأجيل إطلاق ألبومها الغنائي الجديد والذي طال انتظاره ويحمل اسم " Chromatica " ، و ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا و الذي تسبب في تعطيل إقامة الكثير من الاحداث الفنية حول العالم .

وكان من المقررأن تطلق ليدي جاجا ألبوم الغنائي الجديد " Chromatica " في شهر أبريل المقبل إلا أنه انتشار كورونا كان السبب فى تأجيل إطلاقه من جديد، وأشارت جاجا البالغة من العمر ( 33 عاما ) ستكشف قريبا عن الموعد الجديد و النهائي لإطلاق " Chromatica " .

و أكدت ليدي جاجا على صفحتها الشخصية بموقع " تويتر " إنه وقت صعب ومخيف بالنسبة لنا جميعا، و أعتقد أن الفن هو أحد لأأقوى الأشياء التي يجب أن نقدمها للفرح والشفاء لبعضنا البعض في مثل هذه الأوقات ، لكن يبدو الأمرغير مناسب من أجل إصدار هذا الألبوم مع كل ما يحدث خلال انتشار هذا الوباء العالمي " .