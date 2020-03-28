تراند اليوم : من كنيسة العذراء .. تشييع جثمان الفنان جورج سيدهم غدا

أعلنت أسرة الفنان القدير الراحل جورج سيدهم، عن تشييع جثمانه من كنيسة العذراء في مدينة نصر، غدا الأحد، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا مع عدم إقامة عزاء له، تماشيا مع الإجراءات الوقائية من تفشي وباء فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

بينما تصدر الفنان الراحل جورج سيدهم تريند “جوجل”، بعد وفاته أمس، الجمعة، عن عمر ناهز 83 عاما.

وقد رحل الفنان جورج سيدهم أمس بعد صراع طويل مع المرض على مدار 20 عاما، حيث أصيب بجلطة، وذلك نتيجة خيانة شقيقه له، والذى سرق الأموال الخاصة بفرقته المسرحية، وهو الأمر الذي تسبب فى صدمة كبيرة له، كانت نتيجتها تعرضه إلى جلطة شديدة.