تراند اليوم : الفراغ وحش .. محمد رمضان ينشر فيديو له بجانب جوائزه – اتفرج

نشر النجم محمد رمضان عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام ، فيديو له بجانب جائزة من جوائزه الفنية التى حصل عليها فى القارة الأفريقية عام 2019 .

فيما يذكر أن محمد رمضان قد روج لمسلسله القادم “البرنس”، والذي يشاركه البطولة كل من نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2020.

يذكر أن محمد رمضان تواجد ب”زلزال” فى شهر رمضان الماضى 2019، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة.