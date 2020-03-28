تراند اليوم : مهرجان القاهرة يقرر طرح فيلم رزق السينما عبر “فيسبوك”

طرحت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الجمعة، فيلم “رزق الله”، عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

جاء ذلك بعد دعوات مستمرة للبقاء في المنازل، مع تقديم كل الخدمات المتاحة للجمهور عبر المنصات المختلفة، لمحاربة فيروس كورونا.

يذكر أن الفيلم الذي مدته نحو 41 دقيقة، يتناول مسيرة الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، المدير الفني التاريخي للمهرجان.

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كما يتناول الفيلم توثيقا تاريخيا لحياة الناقد الراحل منذ طفولته حتى وفاته في 12 يوليو/ تموز 2019.

يشار إلى أن رزق الله، تخرج في مدرسة الجزويت عام 1961، ثم في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1966، وعمل محررا ثم رئيسا لتحرير النشرات الإخبارية في مراقبة الأخبار في اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وتولى رئاسة قناة “النيل” الدولية من 1997 حتى عام 2002، كما شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولي في مدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيس جهاز السينما بالمدينة.