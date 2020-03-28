تراند اليوم : شاهد.. “ياسمين صبري” في منزل أبو هشيمة لأول مرة

تحرص دائما الفنانة الشابة ياسمين صبري، على أداء بعض التمارين الرياضية بشكل يومي، كما تشارك جمهورها بالصور خلال تواجدها في الجيم، وعادة تكون صورة مثيرة مثلًا أثناء فتح “الحوض” أو وقوفها على يدها مع ملامسة الحائط.

ونشرت ياسمين منذ يومين، صورة جديدة لها أمام المرأه وهي في صالة رياضية جديدة، غير التي اعتاد الجمهور على رؤيتها فيها، وبعد البحث وجدنا أنها تمارس التمارين الرياضية، في منزل خطيبها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وأما عن العامل المشترك الذي أظهر وجودها داخل جيم فيلا رجل الأعمال، أنها تشارك خطيبها التمارين الرياضية، فهي صورة لتيشيرت رياضى اللاعب الأرجنتيني مارادونا والذي ظهر في الصورة التي نشرتها الفنانة وشاركت بها جمهورها على “انستجرام”.

صورة مارادونا هي عبارة عن تيشيرت اللاعب أهداه لرجل الأعمال مع إمضاءه كتذكار، ويتواجد بداخل منزل أبو هشيمة من عدة سنوات طويلة.

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ولم تكن هذه المرة الأولى التي تكشف فيها أشياء خاصة بالثنائي، فمن قبل نشرت ياسمين صبري صورة “سيلفي” لها خلال رحلتها خارج مصر، وظهر في النظارة السوداء التي كانت ترتديها ظل أبو هشيمة، ومن هنا أجمع الجمهور على أن هناك علاقة عاطفية تجمعهما.

وبعدها نشر أبو هشيمة، صورة رومانسية في خاصة الاستوري على حسابه بـ”انستجرام”، كانت تحتوي على يده وهي تمسك بيد أخرى حيث ظهر فيها الخاتم الذي كانت ارتدته ياسمين صبري من قبل، ليؤكد من خلالها أنهم بالفعل مخطوبين.

وأكد رجل الأعمال في تصريحات صحفية، أنه احتفل بخطبته على النجمة منذ فترة واقتصر الحفل على العائلتين فقط، كما يستعدان لحفل الزواج بعد أسابيع قليلة من الآن.