تراند اليوم : درة: تطل على محبيها بـ”لايف” من العزل المنزلي.. شاهد

اختارت النجمة التونسية درة، أن تطل اليوم على جمهورها في بث مباشر عبر حسابها الرسمي بموقع الصور “انستجرام”، وذلك من أجل تشجيعهم على البقاء في المنزل، والالتزام بالعزل المنزلي، للتصدي لخطر كورونا، والحفاظ على سلامة الجميع.

وسألت درة جمهورها عن الميعاد الذي يفضلونه أن تطل به اليوم لهم، فنشرت صورة لها عبر “انستجرام” أثناء قضائها العزل المنزلي، وعلقت عليها قائلة: “تحبو أكون معاكم لايف اليوم؟ وأي ساعة تفضلون”.

وانهالت التعليقات عليها من قبل متابعيها ومحبيها الذين عبروا عن سعادتهم بتلك الخطوة وبظهورها في “لايف” اليوم، وترك لها العديد منهم الحرية لها في اختيار التوقيت التي تحبه، فقال أحدهم: “أي وقت يا قمر إحنا فاضين”.

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وتقضي النجمة يومياتها في العزل المنزلي بحديقة منزلها مع صديقتها، فشاركت جمهورها بمجموعة من الصور، ففي أحدهما ظهرت وهي تلتقط سيلفي لها، وصورة آخرى مع صديقتها.

وانتهت مؤخرًا من تسجيل حلقتها مع النجم أحمد السقا في برنامجه الجديد، حيث سافرت لبنان الفترة الماضية وصورت الحلقة، وتحدثت فيها عن ذكريات طفولتها، وأعمالها الفنية التي تحضر لها حاليًا.

وكان فيلم “يوم وليلة” آخر أعمالها بالسينما، وشاركها بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد الفيشاوي وخالد النبوي وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون من النجوم، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكري.