صور: مذيعة أميركية تحول غرفة نومها إلى ستوديو أخبار

بسبب الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا، قامت مذيعة بقناة fox News بتحويل غرفة نومها إلى ستديو.

فقد نشرت شانون بريام مذيعة القناة العالمية، كواليس خروجها على الهواء في ظل أزمة كورونا والتزامها المنزل، من خلال ستديو تم إعداده في غرفة النوم مع وضع الكاميرات والإضاءة في مساحة صغيرة.

ومع سؤالها عن عملية التطهير ، قالت إنها اتخذت خطوات للتطهير لكل الموجودين الذين ظهر في الفيديو وهم شخصين المصور ومسجل الصوت. Advertisements

يذكر ان الوباء بلغ مرحلة خطيرة في الولايات المتحدة حيث تخطى عدد الإصابات المئة ألف لتصبح الدولة الأكثر تضررا في العالم من الفيروس. إقرئي أيضًا: هل انتقلت عدوى فيروس كورونا إلى الملكة اليزابيث؟ بيري إدواردز حبيبة زين مالك السابقة منهارة في الحجر المنزلي

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