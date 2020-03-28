أحلام: بسبب كورونا نعيش اجمل اوقاتنا

شارت الفنانة أحلام تعليقاً على تغريدة كتبها مواطن إماراتي قال إن والدته تتمنى تمديد الحجر المنزلي حتى العيد، ليبقى أولادها إلى جانبها، بالتأكيد أن العائلات تعيش اليوم أجمل أوقاتها.



وكتبت "‏فعلا البيوت تعيش اجمل اوقاتها حالياً".

وتابعت " وحتى كوكب الارض ارتاح من الزحمه والتلوث وارتاحت الالسن من النميمه والغيبه والتهت الناس بنفسها الله لا يشغلنا الا بطاعته يارب ربى ضارهٍ نافعه ولله الحمد على كل حال ".

تغريدة أحلام أثارت الجدل بتغريدتها، فرأى البعض أن التغريدة لا تعكس واقع أن العائلات فقدت مورد رزقها، وأنها تعيش قلقا وخوفا، وان المصير مجهول وعجلة الاقتصاد انهارت فضلا عن مئات آلاف الضحايا حول العالم.

بينما دافع البعض عن أحلام مؤكدين أنها تحاول بث الأمل في هذه الظروف الصعبة.

Advertisements

إقرئي ايضًا:

نجمات وفاشينيستا عربيات على تيك توك بوصلات مسلية

نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها هافين بالبيجاما خلال الحجر المنزلي