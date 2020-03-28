فيديو: خالد راغب علامة يستبدل الأوزان بوالدته ليتمرن

دعا خالد ابن الفنان راغب علامة، الشباب الذين يريدون ممارسة تمارينهم الرياضية، أن يفعلوا ذلك في المنزل. وقال إنه أراد رفع أثقال، فلم يجد في المتزل سوى والدته.

وقام خالد برفعها للتمرن بها، وصورهما والده، ونشر الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقد حظي الفيديو بتعليقات إيجابية.



يذكر أن راغب كان عرضة للانتقاد لأنه كسر قرار الحظر المنزلي، وقام بممارسة الرياضة على الكورنيش البحري، ما دفع بوزارة الصحة اللبنانية إلى توجيه نصيحة لها عبر " تويتر" بضرورة البقاء في المنزل، ضمز الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

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