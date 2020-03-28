جومانة بو عيد تضع توأمين بنت وصبي

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كشفت الفنانة نجوى كرم عن وضع الإعلامية جومانة بو عيد لتوأمين بنت وصبي.
وكتبت تهنئة لها عبر حسابها على " تويتر".ولم تكشف نجوى عن اسم الطفلين، كذلك لم تعلن جومانة بعد اي تفاصيل عن مولوديها.
وتأتي ولادة جومانة بعد سبع سنوات على زواجها في ظروف صعبة، مع حالة الطوارىء الطبية التي يعيشها لبنان بسبب تفشي وباء كورونا.
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