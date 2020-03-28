صور: نجوى كرم تحارب الكورونا بهذه الأطعمة

نشرت الفنانة نجوى كرم عبر حسابها على تويتر، صورة لأطباق تحتوي على انواع صحية، ونصحت متابعيها باعتماد اطعمة من الخضروات والحبوب والبصل لمناعة قوية.

وقالت نجوى إنه ينبغي تعويد الأطفال على الأكلات الصحية لجسم قوي في مواجهة الأمراض.

وكانت نجوى قد أجرت مقابلة مع طبيب نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، طرحت فيها اسئلة لتوعية الناس من الناحية الطبية.

وتحرص نجوى باستمرار على بث الروح الايجابية ونقل الاخبار المتفائلة.

إقرئي أيضًا:

Advertisements

فيديو: مريم نور قبل ٨ سنوات تحدثت عن كورونا لن تصدق ما قالته

صور: هكذا يقضي أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري وقتهما في الحجر المنزلي