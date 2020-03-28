كتب امير فتحي في السبت 28 مارس 2020 05:48 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” باسكال مشعلاني ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها . وظهرت باسكال مشعلاني في مقطع الفيديو وهي ترتدي تي شيرت كتب عليه كلمة ” بيروت ” باللون الأحمر وتقف أمام قالب حلوي عليه صورتها وكتبت عبارة ” خليك بالبيت ” التي تحث المواطنين على البقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد . وقالت باسكال : ” راح يضله ذكرى حلوة عيد ميلادي هالسنة لإن فكرة قالب الحلوى حبيتها كتير .. خليك بالبيت كلنا بالبيت لنحمي حالنا ونحمي كبارنا وصغارنا ” . Advertisements وأضافت : ” شكرا لكل اللي عيدني وبعتلي بحبكن كتير .. تحية لكل ممرض ولكل طبيب عم يكون حدا المرضي .. يارب يجينا أيام حلوة والشمس ترجع تنور علينا جميعا ” .

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلادها بقالب حلوي ” خليك بالبيت “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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