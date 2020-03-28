شقيق جورج سيدهم كان سببا في إصابته بالشلل.. تفاصيل مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رحل الفنان المصري الكبير جورج سيدهم عن عالمنا مساء أمس الجمعة بعد صراع طويل مع المرض، وفارق الحياة داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة عن عمر يناهز الـ 82 عامًا.

وفاة جورج سيدهم، جاءت بعد ما يزيد عن 20 عامًا من الصراع مع المرض، عقب إصابته بجلطة، كشف الفنان سمير غانم أسباب تعرضه لها خلال حواره ببرنامج “شيخ الحارة”، حيث أكد أن سبب الجلطة هو حصول شقيق جورج على أمواله كاملة، والتي كان من ضمنها أموال فرقة “ثلاثي أضواء المسرح”، وهاجر بها لأمريكا، الأمر الذي أحزن جورج بشدة ولم يتحمله.

وأضاف: “أمير أخوه خد الفلوس وهاجر.. جورج كان هو اللي مسيطر على الفرقة ومعاه كل الأموال”.

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جورج سيدهم ممثل مصري ولد في 28 مايو 1938، حصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس، بدأ حياته الفنية في فرقة “ثلاثي أضواء المسرح” مع سمير غانم والضيف أحمد.

وعقب وفاة الضيف أحمد، استمر سمير وجورج في العمل معًا لسنوات حتى اتجه سمير للعمل منفردًا ومن أهم مسرحيات جورج سيدهم “أهلًا يا دكتور و”المتزوجون” وحب في التخشيبة، وفندق الأشغال الشاقة، وموسيقى في الحي الشرقي”، ومن أبرز أفلامه أيضا، واحد في المليون ولسنا ملائكة وإضراب الشحاتين ومعسكر البنات، كما شارك سيدهم في العديد من المسلسلات، مثل الحلو ما يكملش، وأصيلة، ورأفت الهجان وغيرها.

قدم العديد من الأعمال الفنية أبرزها أفلام مثل “الجراج” و”الشقة من حق الزوجة” و”مدرسة المشاغبين” و”الزواج على الطريقة الحديثة” ومسرحيات منها و”جوليو ورومييت” والعديد من الأعمال الناجحة.